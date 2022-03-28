تسمم مالك تشيلسى ومفاوضى سلام أوكرانيين خلال محادثات سلام فى كييف

جدة - نرمين السيد - أصيب الملياردير الروسى ومالك نادى تشيلسى الإنجليزى رومان أبراموفيتش، ومفاوضى سلام أوكرانيين بأعراض ما يشتبه فى أنه تسمم هذا الشهر بعد اجتماع فى العاصمة الأوكرانية "كييف"، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وموقع بلينجكات الاستقصائى اليوم الاثنين.





وذكرت وول ستريت جورنال بأن مالك نادى تشيلسى، والذى كان قد قبل طلبا من أوكرانيا للمساعدة فى التفاوض لإنهاء العملية الروسية فى أوكرانيا، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكرانى تأثروا بالواقعة، فيما المسؤولون الأوكرانيون هذه التقارير، مؤكدين أنه هناك الكثير من التكهنات ونظريات المؤامرة المختلفة مطالبين بضرورة عدم الوثوق بالمعلومات التى لم يتم التحقق منها.

ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن الأعراض التى عانوا منها شملت إحمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين، مؤكدة أن أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك وأن حياتهم ليست فى خطر.

وفى السياق قال موقع "بلينجكات" إن الخبراء الذين فحصوا الواقعة خلصوا إلى أن السبب الأرجح "تسمم بسلاح كيماوى غير محدد"، لافتين إلى أن جرعة السم المستخدم ونوعه لم يكونا كافيين لتهديد الحياة، وأن الهدف على الأرجح كان إخافة الضحايا وليس إلحاق ضرر دائم بهم.

هذا وكان الكرملين، كان قد أعلن أن أبراموفيتش لعب دورا فى المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن فى أيدى فريقى التفاوض من الجانبين، ومن المقرر أن يلتقى الجانبان غدا الثلاثاء باسطنبول فى محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.