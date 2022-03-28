وذكرت وول ستريت جورنال بأن مالك نادى تشيلسى، والذى كان قد قبل طلبا من أوكرانيا للمساعدة فى التفاوض لإنهاء العملية الروسية فى أوكرانيا، واثنين على الأقل من أبرز أعضاء فريق التفاوض الأوكرانى تأثروا بالواقعة، فيما المسؤولون الأوكرانيون هذه التقارير، مؤكدين أنه هناك الكثير من التكهنات ونظريات المؤامرة المختلفة مطالبين بضرورة عدم الوثوق بالمعلومات التى لم يتم التحقق منها.
ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن الأعراض التى عانوا منها شملت إحمرار العينين وإدماعها بشكل متواصل ومؤلم، وتقشر جلد الوجه واليدين، مؤكدة أن أبراموفيتش والمفاوضين الأوكرانيين تحسنوا بعد ذلك وأن حياتهم ليست فى خطر.
وفى السياق قال موقع "بلينجكات" إن الخبراء الذين فحصوا الواقعة خلصوا إلى أن السبب الأرجح "تسمم بسلاح كيماوى غير محدد"، لافتين إلى أن جرعة السم المستخدم ونوعه لم يكونا كافيين لتهديد الحياة، وأن الهدف على الأرجح كان إخافة الضحايا وليس إلحاق ضرر دائم بهم.
هذا وكان الكرملين، كان قد أعلن أن أبراموفيتش لعب دورا فى المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن فى أيدى فريقى التفاوض من الجانبين، ومن المقرر أن يلتقى الجانبان غدا الثلاثاء باسطنبول فى محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسمم مالك تشيلسى ومفاوضى سلام أوكرانيين خلال محادثات سلام فى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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