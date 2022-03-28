الأمم المتحدة: فرار ما يقرب من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتُظهر البيانات الصادرة عن المفوضية أن ملايين الأوكرانيين انتقلوا إلى البلدان المجاورة منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، ولا سيما بولندا ورومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا.

كما سافر مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا، قيل إن بعضهم قسراً، إلى جانب الآلاف ممن هاجروا إلى روسيا البيضاء، حليفة موسكو.. بحسب المفوضية الأممية.

وبلغ العدد الصافى للأشخاص الذين فروا من أوكرانيا حوالى 672 ألفًا فى نهاية فبراير الماضى، لكنه قفز إلى أكثر من 3866000 بحلول نهاية مارس الجارى.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فى الأسبوع الأول، عبر أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا الحدود إلى البلدان المجاورة، والعديد غيرهم يتنقلون داخل وخارج البلاد، مع استمرار تطور الوضع، قد يفر ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص من أوكرانيا".

وأضافت أنها "تدعم حكومات البلدان المضيفة لضمان الوصول الآمن إلى الأراضى للاجئين ورعايا البلدان الثالثة الفارين من أوكرانيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تركز على توفير خدمات الحماية الهامة والمساعدات الإنسانية، بينما تستمر ديناميات النزوح واحتياجاته فى النمو بشكل كبير".