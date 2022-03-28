بايدن: لم أكن ولا الآن أمهد لتغيير النظام في روسيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة البولندية وارسو عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يجب ألا يبقى في السلطة تعكس غضبه الأخلاقي وليس تغيرا في سياسة الإدارة الأميركية حيال موسكو.

وتابع قائلا "لم أكن وقتها ولا الآن أمهد لتغيير في السياسة. كنت أعبر عن غضب أخلاقي شعرت به ولا أعتذر عن ذلك" مشيرا إلى أنه كان قد انتهى لتوه قبل التصريح من زيارة أسر شردها الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بايدن أنه "لا يسحب أيا من كلامه" بإيضاحه لقصده من التصريح. ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحاته ستتسبب في رد فعل سلبي من بوتن قال بايدن "لا أهتم بما يظن. سيفعل ما سيفعله بغض النظر".