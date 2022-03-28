منصة مكاني حجز تذكرة وتسجيل عضوية جديدة

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منصة مكاني حجز تذكرة، حيث تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي يتم الاعتماد عليها بشكل مباشر من قبل السعوديون والسعوديات والمقيمين في المملكة من أجل حجز تذاكر المباريات، سواء كانت هذه التذاكر لمباريات دوري المحترفين لمحمد بن سلمان أو من أجل حضور مباريات المنتخب السعودي خلال المباريات الدولية الرسمية التي يتم لعبها داخل الأراضي السعودية، وقد تم إطلاق منصة مكاني من جانب هيئة البريد السعودي واستخدامها من خلال الجوال أو أي حاسوب على شبكة الأنترنت، وتتيح المنصة حجز التذاكر والعمل على شرائها أونلاين بشكل إلكتروني سريع، لذا سنوفر لكم رابط منصة مكاني حجز تذكرة.
منصة مكاني حجز تذكرة
بإمكان جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التوجه إلكترونيا لحجز تذكرة دخول مباراة، على أن يتم حجز تذاكر المباريات من خلال هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط المنصة التالي: دخول منصة مكاني.
- تطلب المنصة تسجيل بيانات الدخول الخاصة بكل شخص.
- كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور في المكان المخصص لهما.
- تحديد الاختيار على المباراة التي يرغب الشخص بحضورها.
- تحديد فئة التذاكر التي تعرض المنصة للحجز.
- سداد قيمة التذكرة إلكترونيا عبر وسائل الدفع التي توفرها منصة مكاني.
- التوجه إلى طباعة التذكرة أو أن يتم تحميل وثيقة التذكرة على الجوال من أجل الدخول إلى الملعب خلال الوقت المسموح له بحضور الجماهير.
تسجيل عضوية بمنصة مكاني
يتم تسجيل عضوية جديدة في منصة مكاني من أجل الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، وقد وضحت المنصة تسجيل حساب جديد لأول مرة بهذه الخطوات:
- الدخول على منصة الموقع من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.
- اختيار الدخول على (تسجيل).
- بعد الضغط على “تسجيل الدخول يجب أن يتم كتابة اسم المستخدم، ثم تسجيل البريد الإلكتروني.
- ثم النقر على تأكيد التسجيل، ثم تسجيل “رمز المرور” والذي يكون الحد الأدنى له 6 خانات ويجب أن تشمل الكلمة على حرف كبير مع رقم.
- تسجيل رقم الجوال في المكان الخاص بذلك مع تحديد الجنس.
- وأخيرًا يتم كتابة تاريخ الميلاد الخاصة بالمستخدم للمنصة والموافقة على الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.
- النقر على تأكيد تسجيل الحساب.
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