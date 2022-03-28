طريقة مجانية لشحن شدات PUBG Mobile من متجر Play Store 2022 مجربة ومضمونة 100٪

شحن شدات ببجي هي من أكثر ما يبحث عنه محبي هذه اللعبة، وذلك لأن شحن الشدات شئ مهم جدا للوصول للمستويات الأعلى وتعتبر هذه اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية، كما أنها حازت على إقبال شديد من قبل الكثير من المحبين للألعاب القتالية، ويرجع الفوز والتقدم في هذه اللعبة إلى شحن الشدات لأن من خلاله يتم شراء ما يلزم اللاعب من الأجهزة الحديثة التي تساعده على التصدي لمنافسيه والملابس الحربية وكثيرا من الأدوات، واليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة آمنة لشحن الشدات.

شحن شدات ببجي

من خلال الخطوات التالية سوف يمكنك شحن الشدات بنجاح فقط اتبع الخطوات التالية:

أولا تسجيل الدخول على الموقع الخاص باللعبة.

يتم تحديد الطلب الخاص بك.

يتم كتابة اسم الدولة التي يقيم فيها اللاعب.

ثم بعد ذلك يتم كتابة البيانات التي يطلبها منك الموقع مع التأكد من أن كلها صحيحة.

ومن يتم تحديد عدد الشدات التي تريد شحنها.

يتم اختيار طريقة الدفع ومن ثم يتم الدفع حتى تتمكن من شحن الشدات والحصول عليها بنجاح.

تحديث لعبة ببجي على الهاتف

يمكنك الآن تحديث لعبة ببحي من على الموبايل من خلال المتجر الخاص بالهاتف لديك، وذلك من خلال ما يلي: