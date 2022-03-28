نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل للمستفيدين الأردنيين 2022 عبر صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل للمستفيدين من برامج الحماية المقدمة من الحكومة الأردنية عن طريق المؤسسات الرسمية، وهنا هي صندوق المعونة الوطنية، وذلك في إطار ادارك الحكومة للظروف المعيشية الأولويات الواردة في محور دولة التكافل، يأتي هذا البرنامج الذي يستهدف تقديم العون للأسر الفقيرة وتخفيف أعباء الحياة عنهم، عبر نظام معلوماتي يعتمده البرنامج لحساب نسبة الفقر، ووفق شروط وضوابط تحدد مدى الأهلية للمتقدمين على طلب الدعم التكميلي من خلال برنامج تكافل، وترسل الطلبات بطرق سهلة ومبسطة وسريعة، وبالتالي بتحقق الهدف وهو توفير الحماية الاجتماعية لتلك الأسر التي يشملها البرنامج وفق الأغراض التي تم تصميم برنامج تكافل على إثرها.

طريقة الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022

نسعى للتذكير بخطوات أو طريقة الاستعلام عن الدعم التكميلي في المملكة الأردنية، عبر الرابط الرسمي الذي قدمه صندوق المعونة الوطنية للمواطنين المستفيدين من الخدمة التي تندرج تحت برامج الحماية، ومن خلال هذا الرابط يمكن للمتقدم أو المستفيد معرفة إن كان مؤهل للحصول على دعم برنامج تكافل أو أن الشروط والمعايير لم تنطبق عليه ويصبح غير مؤهل، أو هل الحالة للطلب لا تزال تحت المراجعة من المسئولين لتحديد مدة الاستحقاق من عدمه، وبالتالي يجب التسجيل في الخدمة حتى يستطيع الدخول على الرابط للاستعلام.

الدعم التكميلي

أوضحت الحكومة الأردنية الهدف من تقديم برنامج الدعم التكميلي تكافل والغرض منه وكيف يمكن للمواطن التقديم علية، وفي مقطع من الفيديو شرحت الحكومة أهم الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم تحديد الأسرة المؤهلة لاستحقاق الدعم أو الفرد المستحق والشروط الأساسية التي يجب أن تتحقق في المتقدمين، وهذا الشرح نرفقه كما جاء من الجهات الرسمية، وبعد التعرف على تلك التفاصيل سننتقل إلى طريقة الاستعلام عن الدعم التكميلي.

شروط برنامج الدعم النقدي أو التكميلي

في تصريحات جديدة تتوقع تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي إلى الدعم النقدي، وبشكل عام لزم الإشارة إلى ما هي شروط برنامج الدعم التكميلي على حسب المسمى الحالي، حيث تم إضافة قرابة 45 ألف أسرة خلال الفترة الماضية إلى عدد الأسر المنتفعة، غير الطلبات التي هي قيد الدراسة على حسب المعلومات المتوفرة بالفيديو أدناة، وبالأخص ضوابط الحصول على الدعم التكميلي ومن أهم النقاط:

لا يكون موظف قطاع عام أو أجهزة أمنية.

يحق التقديم للمتقاعد.

تم استحدث 57 مؤشر من صندوق المعونة الوطنية لدراسة حالات الأسر تتعلق بالفقر متعدد الأبعاد مقل مستويات الإنفاق والدخل بشكل عام.

المؤشرات المتعلقة بالصحة والتعليم.

تم تقسيم المتقدمين على حسب شدة الفقر.

خطوات الاستعلام عن الدعم التكميلي

من خلال الدخول على صندوق المعونة الوطنية يمكن التابع خطوات الاستعلام عن الدعم التكميلي كالتالي: