رابط التسجيل المباشر  في دعم الكهرباء في الأردن 2022والفئات المستفيدة من دعم فاتورة الكهرباء عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة

رابط دعم الكهرباء 2022 للتسجيل في دعم فاتورة الكهرباء، يريد عدد كبير من الأردنيين معرفة كيفية التسجيل في دعم الكهرباء للاستفادة من التعرفة الجديدة للكهرباء بعد تفعيل الرابط الإلكتروني، وأعلن منفذ الدخول الأردني الرسمي أسعار الكهرباء على منصة لتسجيل دعم تعرفة الكهرباء، سويتم الإعلان عن اسم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية التي تتلقى دعمًا للكهرباء للمواطنين ، على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء الأردنية، وسننظر في رابط دعم الكهرباء لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على أسعار كهرباء جديدة.

تسجيل دعم الكهرباء في الاردن 2022

رابط التسجيل لمنحة الكهرباء الأردنية 2022 أثار إجراء التسجيل لمنحة الكهرباء الأردنية الاهتمام في الساعات الأخيرة، بعد أن أعلنت الجهات المعنية بدء عملية التسجيل لفئات المنح الجديدة على المنصة، وبدأت الشائعات تنتشر عنها تعميم توقف العمل على منصة دعم الكهرباء التي وضعتها الحكومة الأردنية تحت تصرف أكبر عدد من المواطنين للتسجيل سواء كانوا داخل الأردن أو خارجه، وكذلك القدرة على تعديل بياناتهم وأوضح أن هيئة تنظيم الطاقة تعمل الآن على تطبيق إلكتروني يسهل تسجيل المواطنين ودخولهم إلى منصة الدعم.

رابط التسجيل المباشر في دعم الكهرباء في الأردن عام 2022

بالذهاب إلى https://kahraba.gov.jo/ للحصول على المساعدة في فاتورة الكهرباء في الأردن.

يتم التسجيل على موقع هيئة تنظيم الطاقة والمناجم.

تأكد من حصولك على جميع المعلومات التي تحتاجها في دفتر العائلة باستخدام الإنترنت.

تم أخذ الإيصال.

أدخل رقم الهاتف المحمول للمعلن في منصة المساعدة.

بعد التحقق مرة أخرى من إدخال جميع بياناتك بشكل صحيح.

اختر إرسال طلب للمساعدة في التسجيل.

مع 22000 مشترك من إجمالي 35000 متلقي خدمة، بدأت منصة دعم الكهرباء للمستفيدين من الطاقة المتجددة الذين يتطابقون مع معايير الأهلية في قبول التسجيلات. تم تصميم المنصة للمشتركين الذين يستوفون متطلبات الوصول إلى نظام المساعدة الإلكتروني، وإنشاء حساب وتقديم طلب دعم وملء البيانات المطلوبة، وسيتم إبلاغه مباشرة عبر نظام المساعدة الإلكترونية بحقه في المساعدة، وتعمل هيئة تنظيم الطاقة حاليًا على تطبيق إلكتروني سيسهل على المواطنين التسجيل وإعادة التسجيل في أي وقت على منصة دعم الكهربا، وسيشجع جميع المواطنين على التسجيل للحصول على المساعدة والدعم.