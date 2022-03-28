متحدث البنتاجون: الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر ست طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا لدعم قوات حلف شمال الأطلسى الناتو، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، أنه سيتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيا مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي، لافتا إلى أنه لم يتم إرسالهم بسبب نوع من التهديد الحاد الذي تم رصده أو بسبب وقوع حادث معين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش، وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا.
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