السعودية والولايات المتحدة تبحثان سبل تكثيف التنسيق والعمل الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفى اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، سبل تكثيف التنسيق والعمل الثنائى فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وجهود إرساء دعائم السلام فى المنطقة والعالم





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