تونس: القطاع السياحى شهد أزمات أعاقت مواكبته النمو العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت بودن - فى كلمتها خلال افتتاحها مؤتمر السياحة التونسية لإرساء الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع حتى 2035، اليوم الاثنين - إن بلادها تتوفر بها مقومات الجذب السياحى، بجانب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والمرافق والخدمات السياحية المتطورة.
وأوضحت رئيسة الوزراء التونسية أن تراجع هذا القطاع يرجع لعدة أسباب ظرفيّة وهيكلية؛ أهمّها التغيّرات الجيوسِياسية التى يشهدها العالم اليوم خاصة بعد انتشارِ وباء كورونا، إلى جانب التطورات المتسَارِعة والعميقة لموازين القوى، وتأثيرها المباشر على المنظومات الاقتصاديّة والتجارية والثقافية على المستوى الدّولى.
وأَشارت إلى أن القطاع السياحى له منزلة هامة فى خدمة التنمية المستدامة، ويمثل آلية مميزة لتحريك النمو، فضلا عن أهميته كمحرّك للنمو الاقتصادى والاجتماعى لتونس لما يوفره من فرص عمل ولدوره فى تنشيط الحركة الاقتصادية لشتى المجالات.
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