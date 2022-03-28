السودان يدعو المجتمع الدولى إلى مواصلة الدعم لتحقيق الاستقرار

جدة - نرمين السيد - والتقى نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، اليوم الإثنين، مع مبعوث فرنسا للقرن الإفريقى السفير فريدريك كافييه. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين لمستويات متقدمة فى جميع المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية فى السودان. وقال الفريق أول دقلو: "إن أيادينا ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوفاق الوطنى، عبر حوار يضم جميع القوى السياسية بالبلاد". من جانبه، أكد المبعوث الفرنسى، دعم بلاده لمبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، إلى جانب دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان بما يحقق الاستقرار، لافتا إلى أن استقرار الأوضاع بالبلاد سينعكس على استقرار المنطقة كلها.

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