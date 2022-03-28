الدفاع الروسية: تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة وإسقاط طائرتين ومروحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة تابعة للجيش الأوكرانى فى مقاطعة جيتومير، وكذلك إسقاط طائرتين ومروحية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





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