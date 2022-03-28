نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال لطلاب جميع الأقسام بالعراق نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث معدلات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير وراء التعرف على طرق الاستعلام عن تلك النتائج التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى جميع المحافظات العراقية، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج

نتائج القبول الموازي 2021/2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تم الاشارة الرسمية على طرح امكانية الحصول على تلك النتائج بعد التأكد رسمياً من الانتهاء من أعمال تلقي طلبات المتقدمين على جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، حيث قد الانتهاء من تجهيز اسماء المقبولين على القبول الموازي ليتم الاشارة على اعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة ليتم نشر نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكترونية الان نتابعها ونستعرضها من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بشكل رسمي فى جميع المحافظات العراقية على ان تأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

الخطوة الاولي فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

إدخال اسم الطالب الرباعي

ادخال رقم الامتحاني على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.