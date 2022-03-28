ألمانيا: لا حاجة إلى نظام الحصص للاجئين الأوكرانيين بالاتحاد الأوروبى

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى نظام توزيع قائم على "التضامن" وليس الحصص الثابتة لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب الأوكرانية.

وأمام اجتماع خاص لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، قالت فيزر إن التكتل توصل بالفعل إلى تفاهم مشترك وإن ألمانيا لا تريد تعريض ذلك للخطر "عبر التمسك الصارم بنظام الحصص".

ويبحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مقترحات المفوضية الأوروبية لزيادة تنسيق تعامل التكتل مع تدفق اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.

ويتضمن ذلك خططا لمركزية أنظمة تسجيل اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، واعتماد المزيد من الدعم المالي لدول التكتل التي تعاني من المصاعب ووضع استراتيجيات للحماية من الاتجار بالبشر.