الموافقة على مخطط إيطالى لدعم شركات نقل الركاب المتضررة من كورونا

وذكرت المفوضية - فى بيان نُشر على موقعها الرسمى، اليوم الاثنين - أن المخطط عبارة عن إعادة تقديم لمقياس كان قد تم الموافقة عليه فى نوفمبر 2021، وانتهى فى 31 ديسمبر من ذات العام، وهو إجراء يأتى بعد إعادة تقديم مخطط مماثل تم الموافقة عليه فى 17 مارس 2022.
وبموجب المخطط، لن تتجاوز المساعدة 2.3 مليون يورو لكل مستفيد، وسيتم منحها فى موعد أقصاه 30 يونيو 2022، كما سيتخذ الدعم العام شكل منح مباشرة، وسيكون الإجراء مفتوحا لشركات الحافلات التى تدير خدمات نقل الركاب على الطرق المتوسطة والطويلة، والتى لا تخضع لالتزام الخدمة العامة، ويهدف الإجراء إلى التخفيف من نقص السيولة الذى يواجهه المستفيدون، ومعالجة جزء من الخسائر التى تكبدوها بسبب جائحة كورونا والإجراءات التقييدية الموضوعة للحد من انتشار الفيروس.
وفى سياق متصل، نشرت المفوضية الأوروبية اليوم تقريرًا يلخص نتائج الاستطلاع العام عبر الإنترنت حول مستقبل إطار الحوكمة الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى.
وجاء فى بيان أن الاستطلاع يعد عنصرًا مهمًا فى النقاش الأوسع حول إطار الحوكمة الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى، والذى أعيد إطلاقه فى أكتوبر 2021.. وأغلق الاستطلاع فى 31 ديسمبر 2021، وتلقى 225 مساهمة صالحة من المشاركين فى 25 دولة مختلفة، بما فى ذلك 21 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، و4 دول من خارج الاتحاد.
ويشير تحليل الاستجابات إلى أن العديد من المستجيبين يرون أن السياسة المالية يجب أن تصبح أكثر ملاءمة للنمو، ومراعية للقضايا الاجتماعية، ودعم أولويات السياسة للانتقال المزدوج الأخضر والرقمى، ويقر معظم المستجيبين بأن القدرة على تحمل الديون يجب أن تظل هدفا رئيسيًا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبى، بينما يجب أن يكون مسار التعديل نحو خفض الدين الحكومى واقعيا وتدريجيا.
وشدد العديد من المستجيبين على الحاجة إلى تحفيز الاستثمار كسمة ضرورية لإطار الحوكمة الاقتصادية، كما تم تحديد الاستثمار الأخضر على أنه يستحق اهتمامًا خاصًا بسبب التحدى المناخى العالمى.. ويدعو المشاركون فى الاستطلاع إلى تبسيط وتعزيز الملكية الوطنية للقواعد المالية.
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