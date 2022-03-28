مجموعة السبع ترفض مطلب موسكو الدفع بالروبل مقابل الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال هايبك - خلال مؤتمر صحفى - إن "جميع وزراء مجموعة السبع اتفقوا تمامًا على أن هذا سيكون خرقًا واضحًا من جانب واحد للعقود الحالية"، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضاف هابيك : "الدفع بالروبل غير مقبول وسنحث الشركات المتأثرة على عدم اتباع مطلب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس الروسى قد أعلن الأسبوع الماضى أن روسيا ستطالب الدول "غير الصديقة" بالدفع بالعملة الروسية فقط لشراء الغاز الطبيعى من الآن فصاعدًا، وأصدر تعليماته للبنك المركزى فى البلاد بوضع إجراء يتيح لمشترى الغاز الطبيعى الحصول على الروبل فى روسيا.