الأمم المتحدة تسعى إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى أن المنظمة الدولية تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما.

وقال غوتيريش لصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إنه طلب من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "البحث فورًا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".

وأشار إلى أن غريفيث سيعود من كابول حيث يتواجد حاليًا، لافتًا إلى أنه "يأمل بأن يتمكن (غريفيث) من الذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه منذ بداية الحرب قبل شهر، أدت الحرب إلى خسارة لا معنى لها لآلاف الأرواح "وتشريد عشرة ملايين شخص من النساء ومن الأطفال بشكل أساسي والتدمير المنهجي لبنى تحتية حيوية" في أوكرانيا.

وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "يجب أن يتوقف ذلك".