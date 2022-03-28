كم سعر المتر نزع الملكية في جدة 1443؟ الإجابة بالتفصيل

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معرفة سعر المتر نزع الملكية في جدة بات من أهم أهم الأمور التي يهتم بها أهالي جدة منذ أن تم الإعلان عنها من خلال الحكومة السعودية عن تعويضات جدة التي تعدّ من أكثر ما يتم متابعته والبحث عنه من خلال سكان جدة، حيث بدأت الحكومة في المرحلة الأولى من إزالة الأحياء العشوائية عام 2014، وتبدأ الآن في المرحلة الثانية من إزالة هذه الأحياء التي سوف تستمر حتى يتم القضاء عليها جميعًا وإعادة تعميرها مرةً أخرى، مع العلم بأن الهدد سوف يتوقف في رمضان ومن ثم سوف يعود مرةً أخرى.
سعر المتر نزع الملكية في جدة 1443
قام البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية بجدة بتوضيح كافة التفاصيل عن نزع مليكة العقارات حيث يتطلب الأمر التقديم على التعويضات إلكترونيًا، ولكن سعر المتر بالتحديد لم يتم الإعلان عنه رسميًا وكل الأرقام المتداولة والاسعار المنتشرة ما هي إلا إشاعات برجاء عدم الانسياق ورائها، ولكن لابد من توفير الأوراق الآتية للحصول على تعويضات نزع الملكية في جدة:
- صورة جوية للموقع مع صورة من المبنى أن وجدت.
- صورة من فاتورة الكهرباء وبطاقة الهوية لمالك العقار.
- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر أمانة جدة وتوفير رقم مُفعل للتواصل.
- تقديم سند ملكية أو صورة طبق الأصل من سند الملكية.
تحتوي جدة على عدد كبير من الأحياء العشوائية التي تعمل الحكومة السعودية جاهدة على التخلص منها، ثم إعادة بنائها مرة أخرى ولكن بالصورة الحضارية التي ينبغي أن تكون بها هذه المدينة، ومع الاهتمام بتوزيع الخدمات والمرافق في كل حي منهم بالقدر الكافي، بعد أن كان السكان يفتقدون الكثير من هذه الخدمات، وتتعاون أمانة جدة مع عدد من الوزارات مثل وزارة الموارد البشرية، وزارة الإسكان، بهدف توفير الحياة الكريمة للأسر التي تعيش في هذه الأحياء، مع توفير الخدمات التعليمية، وكافة أنواع الخدمات الأخرى لهم.
الأحياء الشعبية في جدة
- حي ذهبان، يحتوي على 7.196 نسمة، وتبلغ مساحته الكلية 2.3 كيلو متر مربع.
- حي البروبة، يصل عدد سكانه إلى 48.426 نسمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 1.72 كيلو متر مربع.
- العزيزية، يصل عدد سكانه إلى 27.251 نسمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 1.2 كيلو متر مربع.
- حي مشرفة، يصل عدد سكانه إلى 9.388 نسمة، تبلغ مساحته الإجمالية 0.432 كيلو متر مربع.
- حي الرويس، يصل عدد سكانه إلى 28.078 نسمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 0.83 كيلو متر مربع.
- بترومين، يصل عدد سكانه إلى 30.044 نسمة، تبلغ مساحته الإجمالية 0.88 كيلو متر مربع.
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