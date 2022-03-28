عاجل.. تعطيل الدراسه في السعوديه خلال شهر رمضان “الفصل الدراسي الثالث” حقيقة ام لا

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان، تزايدت عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل الكثير من الطلاب واولياء امور الطلاب في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حول معرفة حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان، وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول ان الدراسة من المقرر أن تقف بشكل رسمي خلال شهر رمضان المبارك، لكن قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن كافة التفاصيل الخاصة بالدراسة في شهر رمضان المبارك، وعن حقيقة تعطيل الدراسة طوال شهر رمضان 1443 القادم.

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان، حيث ان الفصل الدراسي الثاني من المقرر أن يستمر بشكل طبيعي خلال شهر رمضان 1443، ولا يوجد أي تعطيل للدراسة، على أن يكون اليوم الدراسي في الموعد الخاص به منذ بداية الدوام وحتى نهايته، على أن تكون المناهج الدراسية الخاصة بالطلاب مستمرة بشكل طبيعي حسب الخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 1442/1443 والمُعلنة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

ها وقد اكدت المصادر المسؤلة من وزارة التعليم السعودية ان ما يتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي شائعات فقط، وليس لها أي اساس من الصحة، حيث انه لم يتم الاعلان من قبل أي مصادر داخل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن هناك تعطيل للدراسة، بل إن العام الدراسي مستمر بشكل طبيعي مثل الأعوام الماضية، على ان تكون الدراسة في المدارس او من خلال منصة مدرستي لجميع الطلاب بدءًا من الصفوف في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بعد أن بدأ الفصل الدراسي لدى الطلاب في المملكة العربية السعودية بدءًا من يوم 20 مارس 2022، على أن ينتهى بعد عيد الفطر المبارك 1443.