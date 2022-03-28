HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم امتحانك واسمك الرباعي PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل المتعلقة بالحصول على نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بعد الاعلان مؤخراً وبشكل رسمي عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نستعرضه ونتابع الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

في الاونة الاخيرة تقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات على طلبات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، على ان يتم الاشارة الى امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الأقسام والتخصصات التي جاءت أمام الطلاب بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب، حيث بشكل مؤخر اهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات حول التقديم على القبول الموازي كونها واحدة من المراحل التي من خلالها ينتقل المقبول فيها على الجامعات العراقية على غرار هذا الامر قد تم نشر نتائج القبول الموازي فى العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم على شكل بصورة إلكترونية

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان نستعرض مع حضراتكم خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء على الاختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني الأيقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج معلنة على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.