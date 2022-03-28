نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الخارجية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط في ظل جهود الحكومة السعودية في تطوير التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية إلى كل المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية تنفيذاً لرؤية المملكة 2030م، وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية إلى الإعتماد بشكل كلي على التقنية الحديثة في تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، فإلى نص المقال.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يُمكن للمقيم بالمملكة السعودية الإستعلام عن طلب زيارة في وزارة الخارجية السعودية من خلال اتباع خطوات بسيطة فقط اتبع كافة الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بالبحث عن خدمة الإستعلام عن حالة طلب الزيارة.

ثالثاً قم الآن بكتابة رقم الطلب وادخل رقم الهوية الخاص بالمقيم أو رقم الإقامة.

رابعاً الآن ادخل الرمز المرئي ثم انقر على استعلام.

وهكذا تكون قد نفذت كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن طلب الزيارة فقط انتظر ثواني معدودة حتى تظهر لك كافة التفاصيل عن حالة طلبك.

تقديم طلب زيارة عائلية

يقدم الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية خدمة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة عبر الخطوات التالية:

أولاً عليك زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي على شبكة الإنترنت.

ثانياً اابحث عن خدمات التأشيرات الإلكترونية واضغط عليها.

ثالثاً قم بالضغط على خدمة أفراد.

رابعاً حدد ما إذا كنت مواطن من دول مجلس التعاون أو مقيم.

خامساً قم بالنقر على طلب زيارة عائلية.

سادساً اكتب كل التفصيل والمعلومات المطلوبة مثل ورقم الهوية أو رقم الإقامة.

سابعاً قم بتوضيح وكتابة كافة المعلومات عن الزائرين.

ثامناً قم بالنقر على موافق حتى يظهر لك رقم الطلب.

وأخيراً اطبع الطلب الخاص بك ثم توجه إلى صاحب العمل للتوقيع والختم.

رسوم التقديم على طلب زيارة عائلية

يتم تحديد قيمة رسوم طلب الزيارة العائلية على حسب مدة الزيارة، ونوضح لكم الرسوم كالتالي:

يتم دفع رسوم 2000 ريال سعودي إذا كانت هذه هي الزيارة الأولى ومدتها تتراوح من أسبوعين إلى ثلاث شهور.

أما الزيارة العائلية التي تستغرق 6 شهور يتم دفع رسوم 3000 ريال سعودي.

وعندما تستغرق الزيارة عام تكون الرسوم 5000 ريال سعودي وإذا وصلت عامين تكون الرسوم 8000 ريال سعودي.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، ويُمكن للمقيم استدعاء أي أفراد من أسرته أو عائلته على أن يكونوا من الدرجة الأولى كالأب والأم والأخ والزوجة والأبناء، وفي حالة الرغبة في تمديد فترة الزيارة يُمكن ذلك بعد استيفاء كافة الشروط لوزارة الخارجية وهي أن يكون قد تم تسديد كل الرسوم المتسحقة بالتأشيرة، وأن يتمتع الزائر بجواز سفر ساري، وأن يُسدد كل مخالفته المرورية، وألا يكون قد تعدى الفترة المسموح بها للزيارة وهي 180 يوم.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية الإستعلام عن طلب الزيارة الخاص بك في وزارة الخارجية السعودية وكاقة الشروط المطلوبة لإجراء هذا الطلب، ونسعد بإستقبال كافة أسئلتكم عن طريق تركها بالاسفل بالتعليقات وسنتولى الإجابة عليها بإستفاضة خلال 24 ساعة فقط.