امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية وموعد بداية الشهر الكريم

امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي هو امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية، وذلك مع قرب بداية شهر رمضان 1443 المبارك، حيث ان شهر رمضان من المقرر أن يبدأ بعد خمسة ايام، وذلك حسب الحسابات الفلكية التي قد تم الإعلان عنها رسميًا من قبل المسؤولين، وذلك للتعرف على موعد بدء الصيام وموعد الافطار في الثلاثين يوم من الشهر المبارك، والجدير بالذكر أنه حسب الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يبدأ في يوم 1 او في يوم 2 ابريل 2022، على أن يتم التعرف على الموعد المحدد لبداية شهر رمضان المبارك في يوم الخميس القادم والذي يوافق يوم 31 مارس 2022، على أن يكون هذا بعد الاستطلاعات الفلكية.

امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية

من المقرر أن يكون شهر شعبان 1443 بإجمالي 29 يوم فقط حسب ما تم الإعلان عنه فلكيًا، فإذا جاء شهر شعبان 29 يومًا فقط فإن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يبدأ في يوم 1 ابريل 2022، أما إذا تم استطلاع هلال شهر رمضان ووجد ان شهر شعبان 30 يوم فإن شهر رمضان المبارك سيبدأ في 2 أبريل 2022، والجدير بالذكر أنه سيتم استطلاع الهلال في اليوم الواحد والثلاثون من شهر مارس 2022 الجاري للتعرف على الموعد المحدد لبداية شهر رمضان 1443 المبارك، وعلى ذلك سيتم الإعلان عن امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية للتعرف على المواعيد الخاصة بـ أذان الفجر وأذان المغرب.

تفاصيل امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية