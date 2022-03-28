أخبار عالمية

امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية وموعد بداية الشهر الكريم

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية وموعد بداية الشهر الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية وموعد بداية الشهر الكريم - ثقفني

امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي هو امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية، وذلك مع قرب بداية شهر رمضان 1443 المبارك، حيث ان شهر رمضان من المقرر أن يبدأ بعد خمسة ايام، وذلك حسب الحسابات الفلكية التي قد تم الإعلان عنها رسميًا من قبل المسؤولين، وذلك للتعرف على موعد بدء الصيام وموعد الافطار في الثلاثين يوم من الشهر المبارك، والجدير بالذكر أنه حسب الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يبدأ في يوم 1 او في يوم 2 ابريل 2022، على أن يتم التعرف على الموعد المحدد لبداية شهر رمضان المبارك في يوم الخميس القادم والذي يوافق يوم 31 مارس 2022، على أن يكون هذا بعد الاستطلاعات الفلكية.

امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية

من المقرر أن يكون شهر شعبان 1443 بإجمالي 29 يوم فقط حسب ما تم الإعلان عنه فلكيًا، فإذا جاء شهر شعبان 29 يومًا فقط فإن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يبدأ في يوم 1 ابريل 2022، أما إذا تم استطلاع هلال شهر رمضان ووجد ان شهر شعبان 30 يوم فإن شهر رمضان المبارك سيبدأ في 2 أبريل 2022، والجدير بالذكر أنه سيتم استطلاع الهلال في اليوم الواحد والثلاثون من شهر مارس 2022 الجاري للتعرف على الموعد المحدد لبداية شهر رمضان 1443 المبارك، وعلى ذلك سيتم الإعلان عن امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية للتعرف على المواعيد الخاصة بـ أذان الفجر وأذان المغرب.

تفاصيل امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية

اليوم هجري ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 رمضان 1443 03 أبريل، 2022 04:33 ص 05:50 ص 12:04 م 03:33 م 06:18 م 07:35 م
الأثنين 2 رمضان 1443 04 أبريل، 2022 04:32 ص 05:49 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:35 م
الثلاثاء 3 رمضان 1443 05 أبريل، 2022 04:31 ص 05:48 ص 12:04 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
الأربعاء 4 رمضان 1443 06 أبريل، 2022 04:30 ص 05:47 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م
الخميس 5 رمضان 1443 07 أبريل، 2022 04:29 ص 05:46 ص 12:03 م 03:32 م 06:20 م 07:37 م
الجمعة 6 رمضان 1443 08 أبريل، 2022 04:28 ص 05:45 ص 12:03 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م
السبت 7 رمضان 1443 09 أبريل، 2022 04:27 ص 05:44 ص 12:02 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م
الأحد 8 رمضان 1443 10 أبريل، 2022 04:26 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م
الأثنين 9 رمضان 1443 11 أبريل، 2022 04:24 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م
الثلاثاء 10 رمضان 1443 12 أبريل، 2022 04:23 ص 05:42 ص 12:02 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م
الأربعاء 11 رمضان 1443 13 أبريل، 2022 04:22 ص 05:41 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م
الخميس 12 رمضان 1443 14 أبريل، 2022 04:21 ص 05:40 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:41 م
الجمعة 13 رمضان 1443 15 أبريل، 2022 04:20 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:42 م
السبت 14 رمضان 1443 16 أبريل، 2022 04:19 ص 05:38 ص 12:01 م 03:29 م 06:23 م 07:42 م
الأحد 15 رمضان 1443 17 أبريل، 2022 04:18 ص 05:37 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الأثنين 16 رمضان 1443 18 أبريل، 2022 04:17 ص 05:36 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الثلاثاء 17 رمضان 1443 19 أبريل، 2022 04:16 ص 05:35 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:44 م
الأربعاء 18 رمضان 1443 20 أبريل، 2022 04:15 ص 05:34 ص 12:00 م 03:28 م 06:25 م 07:45 م
الخميس 19 رمضان 1443 21 أبريل، 2022 04:14 ص 05:33 ص 12:00 م 03:28 م 06:26 م 07:45 م
الجمعة 20 رمضان 1443 22 أبريل، 2022 04:13 ص 05:33 ص 11:59 ص 03:28 م 06:26 م 07:46 م
السبت 21 رمضان 1443 23 أبريل، 2022 04:12 ص 05:32 ص 11:59 ص 03:28 م 06:27 م 07:47 م
الأحد 22 رمضان 1443 24 أبريل، 2022 04:11 ص 05:31 ص 11:59 ص 03:27 م 06:27 م 07:47 م
الأثنين 23 رمضان 1443 25 أبريل، 2022 04:10 ص 05:30 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:48 م
الثلاثاء 24 رمضان 1443 26 أبريل، 2022 04:09 ص 05:29 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:49 م
الأربعاء 25 رمضان 1443 27 أبريل، 2022 04:08 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:27 م 06:29 م 07:49 م
الخميس 26 رمضان 1443 28 أبريل، 2022 04:07 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:50 م
الجمعة 27 رمضان 1443 29 أبريل، 2022 04:06 ص 05:27 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:51 م
السبت 28 رمضان 1443 30 أبريل، 2022 04:05 ص 05:26 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:51 م
الأحد 29 رمضان 1443 01 مايو، 2022 04:04 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:52 م
الأثنين 30 رمضان 1443 02 مايو، 2022 04:03 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:25 م 06:31 م 07:53 م

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية وموعد بداية الشهر الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا