نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين عن كيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُتيح الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الخارجية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة السعوديين والمقيمين بإجراء الإستعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونياً بكل سهولة للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، ومن الجدير بالذكر ان كافة المؤسسات الحكومية السعودية قد بدأت منذ سنوات بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة في ظل اهتمام المملكة السعودية بالتكنولوجيا كأحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر وزارة الخارجية كما وضحنا لكم في مقال سابق أبرز شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارحية، فإلى نص المقال.

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

يُمكن للمواطن السعودي أو المقيم بالمملكة الإستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية من خلال وزارة الخارجية السعودية عبر عدة خطوات نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية منصة خدمات التأشيرات .

. ثانياً قم بإدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة.

ثالثاً قم بكتابة بيانات الطلب على موقع الوزارة.

رابعاً قم بكتابة بيانات الزيارة المرادة.

خامساً انقر على “عرض” وتأكد من جميع بياناتك التي أدخلتها أنها صحيحة.

سادساً انقر على “التالي” ثم اتبع كافة الإجراءات.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يُمكن الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية حتى يتم تمكين المقيمين بالمملكة من استدعاء أي فرد ضمن العائلة والأقارب من الدرجة الأولى مثل الأب والأم والأخت والأخ والأبناء والزوجة، وبالإضافة إلى ذلك يُمكن تمديد فترة الزيارة بعد استيفاء كافة شروط وزارة الخارجية مع تسديد كل الرسوم المتسحقة، وتتمثل شروط التمديد في:

أن يكون للزائر جواز سفر ساري.

سداد كافة الرسوم المستحقة الخاصة بالتأشيرة.

أن يكون قد سدد كل رسوم مخالفات المرور.

ألا يتم تجاوز الحد الأقصى لفترة الزيارة وهو 180 يوم منذ دخول الزائر المملكة.

الإستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

يستطيع المواطن السعودي أو المقيم إجراء الإستعلام عن كل التأشيرات إلكترونياً عبر استخدام رقم الهوية أو رقم الجواز، ونوضح لكم الآن كيفية استخدام رقم الجواز في الإستعلام عن التأشيرة كاتالي:

الخطوة الأولى قم الآن بالتوجه إلى موقع منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية على الإنترنت.

ثم قم بإختيار الخدمة المرادة من بين الخدمات المطورحة وهي الإستعلام عن تأشيرة.

وبعد ذلك قم بإدخال رقم الجواز الخاص بك.

وأخيراً قم بكتابة الرمز المرئي ثم اضغط على “استعلام”.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن التأشيرات الإلكترونية