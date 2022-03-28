مسئول صينى: التعرف على جميع ضحايا الطائرة المنكوبة عبر اختبار الحمض النووى

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسئول، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، "عقب وقوع الحادث، تم تكليف سلطات الأمن العام فى 20 منطقة بتحديد هويات الضحايا عن طريق جمع عينات من الحمض النووى لمن كانوا على متن الطائرة وأقاربهم"، موضحا أن 20 خبيرا فى الحمض النووى قاموا بإجراء الاختبارات وتحليل العينات، وتم تأكيد هوية الضحية الأخيرة صباح اليوم.

وكانت طائرة الركاب صينية قد تحطمت فى منطقة جبلية فى تنجشيان بمنطقة قوانجشى، ذاتية الحكم لقومية تشوانج، بجنوبى الصين يوم 21 مارس الجارى، مما أسفر عن مصرع كل من كان على متنها.