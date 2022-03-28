جدة - نرمين السيد - وأضاف المسئول، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، "عقب وقوع الحادث، تم تكليف سلطات الأمن العام فى 20 منطقة بتحديد هويات الضحايا عن طريق جمع عينات من الحمض النووى لمن كانوا على متن الطائرة وأقاربهم"، موضحا أن 20 خبيرا فى الحمض النووى قاموا بإجراء الاختبارات وتحليل العينات، وتم تأكيد هوية الضحية الأخيرة صباح اليوم.
وكانت طائرة الركاب صينية قد تحطمت فى منطقة جبلية فى تنجشيان بمنطقة قوانجشى، ذاتية الحكم لقومية تشوانج، بجنوبى الصين يوم 21 مارس الجارى، مما أسفر عن مصرع كل من كان على متنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئول صينى: التعرف على جميع ضحايا الطائرة المنكوبة عبر اختبار الحمض النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.