اعتقال شقيق حاكم مصرف لبنان.. متهم بالاختلاس

دوت الخليج :- أوقفت السلطات اللبنانية الخميس، رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتحقيق معه في شبهات اختلاس مالية متورط بها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن رجا سلامة متهم بشبهات اختلاس مالية وتبييض أموال، وصدر أمر بتوقيفه من قبل القاضية غادة عون، المدعية العامة في جبل لبنان.

وجاء توقيف سلامة بعد استجوابه لمدة ثلاث ساعات، بحسب مواقع لبنانية.

ويتهم رجا سلامة أيضا بالإثراء غير المشروع، وتهريب أموال طائلة إلى الخارج.

وتحقّق القاضية عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الأخوين سلامة.

ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام القاضية التي أصدرت في كانون الثاني/يناير قراراً بمنعه من السفر.

ويعتبر سلامة أن ملاحقة القاضية عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته.

وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، معتبراً أن "أسباباً سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.

وكانت وثائق أظهرت أن مصرف لبنان المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية، دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم البنك المركزي.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على أربعة عقود بين مصرف لبنان وبنك تجاري لبناني ترجع إلى الفترة من 2004 إلى 2014، وتنص على أن البنك يوافق على دفع ثلاثة أثمان عمولة قدرها واحد في المئة على مشترياته من شهادات الإيداع الحكومية بملايين الدولارات.

وقال اثنان من كبار التنفيذيين في القطاع المالي لرويترز، إن مثل هذه العقود عادية للبنوك التجارية التي كانت تشتري إصدارات الحكومة من الأوراق المالية في ذلك الوقت.

ولا تشير العقود من قريب أو بعيد إلى شركة فُوري أسوسييتس، التي يسيطر عليها رجا سلامة، شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

المصدر : عربي 21