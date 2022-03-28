نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2022 في العراق ومواعيد الصلاة وفقاً للحسابات الفلكية في المقال التالي
امساكية شهر رمضان 2022 في العراق، فقط بضعة أيام تفصل بيننا وبين الموعد المحدد لبداية شهر رمضان المبارك حسب الحسابات الفلكية التي قد تم الإعلان عنها منذ فترة قليلة، ولذلك فقد تصدر عمليات البحث امساكية شهر رمضان 2022 في العراق، رغبة في التعرف على موعد اذان الفجر وموعد الإفطار وموعد صلاة التراويح بداية من أول أيام الشهر المبارك وحتى نهايتة، والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك في يوم الخميس القادم الموافق يوم 31 مارس 2022، حيث انه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك من قبل دار الإفتاء في يوم الخميس للتعرف ما إذا كان أول أيام شهر رمضان المبارك في يوم الجمعة والذي يوافق يوم 1 أبريل 2022 ام في يوم السبت الموافق يوم 2 أبريل 2022.
امساكية شهر رمضان 2022 في العراق
من خلال الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يبدأ في يوم السبت القادم الموافق يوم 2 ابريل 2022، اما على استطلاع هلال شهر رمضان فإنه من المقرر أن يتم التعرف على الموعد المحدد لبداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب في يوم الخميس القادم 31 مارس 2022، حيث انه بعد الاعلان عن موعد بداية شهر رمضان سيتم الإعلان عن امساكية شهر رمضان 2022 في العراق، وهل من المقرر أن تبدأ في الأول من أبريل ام الثاني من ابريل.
تعرف على امساكية شهر رمضان 2022 في العراق
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأحد
|1
|03-أبريل-22
|04:17 ص
|12:07 م
|03:42 م
|06:27 م
|07:57 م
|الاثنين
|2
|04-أبريل-22
|04:16 ص
|12:07 م
|03:42 م
|06:28 م
|07:58 م
|الثلاثاء
|3
|05-أبريل-22
|04:14 ص
|12:07 م
|03:43 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|4
|06-أبريل-22
|04:12 ص
|12:06 م
|03:43 م
|06:30 م
|08:00 م
|الخميس
|5
|07-أبريل-22
|04:11 ص
|12:06 م
|03:43 م
|06:31 م
|08:01 م
|الجمعة
|6
|08-أبريل-22
|04:09 ص
|12:06 م
|03:43 م
|06:32 م
|08:02 م
|السبت
|7
|09-أبريل-22
|04:07 ص
|12:06 م
|03:43 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأحد
|8
|10-أبريل-22
|04:06 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:33 م
|08:03 م
|الاثنين
|9
|11-أبريل-22
|04:04 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:34 م
|08:04 م
|الثلاثاء
|10
|12-أبريل-22
|04:03 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:35 م
|08:05 م
|الأربعاء
|11
|13-أبريل-22
|04:01 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:36 م
|08:06 م
|الخميس
|12
|14-أبريل-22
|03:59 ص
|12:04 م
|03:44 م
|06:37 م
|08:07 م
|الجمعة
|13
|15-أبريل-22
|03:58 ص
|12:04 م
|03:44 م
|06:38 م
|08:08 م
|السبت
|14
|16-أبريل-22
|03:56 ص
|12:04 م
|03:45 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأحد
|15
|17-أبريل-22
|03:54 ص
|12:04 م
|03:45 م
|06:39 م
|08:09 م
|الاثنين
|16
|18-أبريل-22
|03:53 ص
|12:03 م
|03:45 م
|06:40 م
|08:10 م
|الثلاثاء
|17
|19-أبريل-22
|03:51 ص
|12:03 م
|03:45 م
|06:41 م
|08:11 م
|الأربعاء
|18
|20-أبريل-22
|03:50 ص
|12:03 م
|03:45 م
|06:42 م
|08:12 م
|الخميس
|19
|21-أبريل-22
|03:48 ص
|12:03 م
|03:45 م
|06:43 م
|08:13 م
|الجمعة
|20
|22-أبريل-22
|03:46 ص
|12:03 م
|03:45 م
|06:44 م
|08:14 م
|السبت
|21
|23-أبريل-22
|03:45 ص
|12:02 م
|03:46 م
|06:44 م
|08:14 م
|الأحد
|22
|24-أبريل-22
|03:43 ص
|12:02 م
|03:46 م
|06:45 م
|08:15 م
|الاثنين
|23
|25-أبريل-22
|03:42 ص
|12:02 م
|03:46 م
|06:46 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|24
|26-أبريل-22
|03:40 ص
|12:02 م
|03:46 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأربعاء
|25
|27-أبريل-22
|03:39 ص
|12:02 م
|03:46 م
|06:48 م
|08:18 م
|الخميس
|26
|28-أبريل-22
|03:37 ص
|12:01 م
|03:46 م
|06:49 م
|08:19 م
|الجمعة
|27
|29-أبريل-22
|03:36 ص
|12:01 م
|03:46 م
|06:50 م
|08:20 م
|السبت
|28
|30-أبريل-22
|03:34 ص
|12:01 م
|03:47 م
|06:50 م
|08:20 م
|الأحد
|29
|01-مايو-22
|03:33 ص
|12:01 م
|03:47 م
|06:51 م
|08:21 م
|الاثنين
|30
|02-مايو-22
|03:31 ص
|12:01 م
|03:47 م
|06:52 م
|08:22 م
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية شهر رمضان 2022 في العراق ومواعيد الصلاة وفقاً للحسابات الفلكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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