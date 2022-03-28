امساكية شهر رمضان 2022 في العراق ومواعيد الصلاة وفقاً للحسابات الفلكية

امساكية شهر رمضان 2022 في العراق، فقط بضعة أيام تفصل بيننا وبين الموعد المحدد لبداية شهر رمضان المبارك حسب الحسابات الفلكية التي قد تم الإعلان عنها منذ فترة قليلة، ولذلك فقد تصدر عمليات البحث امساكية شهر رمضان 2022 في العراق، رغبة في التعرف على موعد اذان الفجر وموعد الإفطار وموعد صلاة التراويح بداية من أول أيام الشهر المبارك وحتى نهايتة، والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك في يوم الخميس القادم الموافق يوم 31 مارس 2022، حيث انه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك من قبل دار الإفتاء في يوم الخميس للتعرف ما إذا كان أول أيام شهر رمضان المبارك في يوم الجمعة والذي يوافق يوم 1 أبريل 2022 ام في يوم السبت الموافق يوم 2 أبريل 2022.

امساكية شهر رمضان 2022 في العراق

من خلال الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يبدأ في يوم السبت القادم الموافق يوم 2 ابريل 2022، اما على استطلاع هلال شهر رمضان فإنه من المقرر أن يتم التعرف على الموعد المحدد لبداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب في يوم الخميس القادم 31 مارس 2022، حيث انه بعد الاعلان عن موعد بداية شهر رمضان سيتم الإعلان عن امساكية شهر رمضان 2022 في العراق، وهل من المقرر أن تبدأ في الأول من أبريل ام الثاني من ابريل.

تعرف على امساكية شهر رمضان 2022 في العراق

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأحد 1 03-أبريل-22 04:17 ص 12:07 م 03:42 م 06:27 م 07:57 م الاثنين 2 04-أبريل-22 04:16 ص 12:07 م 03:42 م 06:28 م 07:58 م الثلاثاء 3 05-أبريل-22 04:14 ص 12:07 م 03:43 م 06:29 م 07:59 م الأربعاء 4 06-أبريل-22 04:12 ص 12:06 م 03:43 م 06:30 م 08:00 م الخميس 5 07-أبريل-22 04:11 ص 12:06 م 03:43 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 6 08-أبريل-22 04:09 ص 12:06 م 03:43 م 06:32 م 08:02 م السبت 7 09-أبريل-22 04:07 ص 12:06 م 03:43 م 06:33 م 08:03 م الأحد 8 10-أبريل-22 04:06 ص 12:05 م 03:44 م 06:33 م 08:03 م الاثنين 9 11-أبريل-22 04:04 ص 12:05 م 03:44 م 06:34 م 08:04 م الثلاثاء 10 12-أبريل-22 04:03 ص 12:05 م 03:44 م 06:35 م 08:05 م الأربعاء 11 13-أبريل-22 04:01 ص 12:05 م 03:44 م 06:36 م 08:06 م الخميس 12 14-أبريل-22 03:59 ص 12:04 م 03:44 م 06:37 م 08:07 م الجمعة 13 15-أبريل-22 03:58 ص 12:04 م 03:44 م 06:38 م 08:08 م السبت 14 16-أبريل-22 03:56 ص 12:04 م 03:45 م 06:38 م 08:08 م الأحد 15 17-أبريل-22 03:54 ص 12:04 م 03:45 م 06:39 م 08:09 م