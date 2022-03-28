طريقة شحن شدات ببجي 2022 بخطوات سهلة وأمنة جداً على حسابك

الكثير من مستخدمي لعبة ببجي موبايل يبحون عن الطرق التي من خلال يحصلون على شدات ببجي العملة الافتراضية للعبة ببجي موبايل، حيث يتعرض بعض اللاعبين لعمليات من النصب والأحتيال لسرقة رصيد المستخدمين في اللعبة، وشدات ببجي هي عبارة عن عملة افتراضية يرمز إليها UC، ويمكن للاعب من خلال تلك العملة الاشتراك في المواسم التي يتم إصدارها من قبل الشركة المطورة، والتي تحتاج إلى تنفيذ المهام التي يكلف بها اللاعب في اللعبة بشكل يومي، وهذا حتى يحصل اللاعب على الكثير من النقاط والجوائز، وخلال هذا المقال نطلعكم عن طريقة شحن شدات ببجي 2022.

طريقة شحن شدات ببجي 2022

شدات ببجي تعتبر من الأمور المهمة جداً في لعبة ببجي موبايل، حيث تمكن اللاعب من الحصول على الملابس والسكنات والأسلحة والذخيرة المختلفة، كما تؤهل الشدات اللاعب التقدم لمراحل مختلفة، وهناك الكثير من المواقع التي تطلب من المستخدم في تنفيذ الكثير من المهام، وبعد أن يتم إتمامها على الفور يحصل اللاعب على نقاط يتم تحويلها إلى شدات ببجي، ومن بين تلك المهام هي مشاهدة الفيديوهات الإعلانية، والإجابة على الأسئلة التي تطرح عليك، أو استكمال استطلاعات الرأي، كما أن الإحالة إلى الأصدقاء للتسجيل بالموقع من الأمور المهمة، وعلى رأس تلك المواقع oonoo وهو الأكثر استخداماً من مستخدمي ببجي.

الحصول على شدات ببجي من التطبيقات

نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها لعبة ببجي موبايل لدى الكثيرون، بجانب أهمية الشدات في اللعبة والتي تساعد اللاعب في تحقيق الفوز، حرصت بعض التطبيقات على توفير بعض المهام والتي عليها يتم تجميع النقاط وتحويلها لشدات ببجي، وأبرز تلك التطبيقات الموثوق بها تطبيق Dgamer وتطبيق Google Opinion Rewards.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي