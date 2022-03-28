نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 1443 وصور التهنئة والأدعية المأثورة لقدوم رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أجمل أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 1443- وأفضل الأدعية المأثورة لاستقبال رمضان 2022 وصور التهنئة بقدوم شهر الصيام تزامنا مع انقضاء شهر شعبان اقتراب حلول موعد استطلاع هلال غرة رمضان 1443 وحرص الكثير من المسلمين حول العالم على التزود بالطاعات للفوز بالجائزة الكبرى نهاية الشهر الفضيل وهي العتق من النيران، واستجابة دعوة الصائم كما ورد في الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أفضل أوقات الدعاء في رمضان

ومن أفضل أوقات الدعاء في شهر رمضان دعوة الصائم عند فطره، وفي وقت السحر، وبعد تلاوة القرآن الكريم، والوقت الذي بين الآذان والإقامة للصلاة.

أجمل الأدعية لاستقبال شهر رمضان 1443

اللهم إجعل قدوم شهر رمضان المبارك قدوم خير وبركة على المسلمين جميعا، وتقبل اللهم صيامنا وصلاتنا وقيامنا وإغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم.

ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فإعف عنا” في الليالي الوترية لتحري ليلة القدر.

اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم بالرحمة والمغفرة والرضوان.

ودعاء “اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسن حال، ويغير نفوسنا إلى أفضل حال، ويطهر دواخلنا، وأصلح به ذات بيننا يا كريم يا الله”.

اللهم فى شهر رمضان المبارك تقبل صيامنا وإجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار.

أدعية استقبال رمضان 2022

اللهم إجعل صيامنا فى شهرك المبارك صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، وإغفر لنا فيه ذنوبنا يا إله العالمين.

ربنا إنى نويت صيام شهر رمضان الكريم لهذا العام ٢٠٢٢، فتقبل الله منى صيامه. وأعنى على الصيام والصلاة والقيام واعف عنى إنك أنت العفو الكريم.

نسألك اللهم ياربنا أن تهل علينا شهر رمضان الكريم بالخير واليمن والبركات.. وارزقنا فيه الصيام والقيام والصلاة وقراءة القرءان.

اللهم لا تدع لنا ذنبا فيه إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته.. ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا فقيرا إلا رزقته. وأهله علينا بكل الخير والبركة والرحمة يا أرحم الراحمين.

اللهم إجعل رمضان المبارك هذا فراق بينى وبين ما لا يرضيك، وقربنى لطاعتك فيه وما يرضيك.

صور بوستات رمضان 2022