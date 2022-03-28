نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار عمرة رمضان 2022 الجديدة كاملة الإقامة فندق 3 و 4 نجوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى المقبلين على إجراء العمرة لمعرفة أسعار عمرة رمضان 2022 الجديدة والتي من المصرح مؤخرا حدوث تخفيضات بها لسهولة السفر حيث صرحت معظم شركات السياحة عن وجود تخفيض في أسعار العمرة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيقاف بعض الإجراءات التي كانت تزيد من سعر العمرة ومنها عمل تحاليل الكورونا، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار تختلف من فندق إلى أخر وتختلف أيضا على حسب الدرجة السياحية.

عمرة رمضان 2022

نجد إقبال كبير من المعتمرين للبحث عن أسعار العمرة والتذاكر الخاصة بالسفر إلى مكة المكرمة، لذلك تقدم بعض شركات السياحة عروض وخصومات كبيرة على رحلات العمرة وتوفر أفضل الخدمات للمعتمرين، كما تهتم شركات السياحة بالإعلان عن أسعار عمرة رمضان 2022 وخاصة أن رمضان المعظم على وشك البدء فما بقى سوى أيام قليلة جدا، لهذا يسعى المعتمرين إلى حجز تذاكر السفر لأداء مناسك العمرة والتخلص من الذنوب.

فوائد العمرة كثيرة جدا كما نجد الأسعار في بداية رمضان تقل عن الأسعار في أواخر الشهر بمعدل خمسة آلاف جنيها أو أكثر وذلك على حسب ما أصدرته شركات السياحة الكبرى، ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران سوف تبدأ أولى رحلاتها يوم 2 ابريل وهو أول أيام شهر رمضان المعظم.

أسعار عمرة رمضان 2022 الجديدة

أصدرت شركات السياحة بيان بأسعار تذاكر عمرة رمضان حيث تبدأ الأسعار من 6 آلاف جنية إذا تحددت العودة في جميع أيام الشهر عدا الثلاثة أيام الأواخر من الشهر فتبلغ التذاكر حينها 10 آلاف جنية مصري، ومن الجدير بالذكر أن العودة في أخر يوم من رمضان أو أول يوم من عيد الفطر يجعل سعر التذكرة يصل إلى 12 ألف جنية، كما نجد أن سعر العمرة كاملة بالإقامة في فندق 3 نجوم يبدأ من 26 ألف جنية مصري بينما الإقامة في فندق 4 نجوم تتراوح من 30 إلى 32 ألف جنية.

أسعار عمرة رمضان بعد الزيادة

نجد أن هناك ارتفاع هذا العام في أسعار العمرة ولكن ذلك يرجع إلى طول مدة الرحلة للمعتمرين حيث تصل إلى 30 يوم كما نجد أسعار الفنادق بين 3 نجوم أو 4 و5 نجوم، كما تختلف الخدمة المقدمة في الفنادق ونوعية الطعام أيضا لهذا يختلف سعر الإقامة في الفندق، كما نجد هناك فنادق لا تبعد عن الحرم الشريف بينما هناك فنادق أخرى تبعد من حيث المسافة بينها وبين الحرم.