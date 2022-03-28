ملعقة جبارة ضعيها على اللحمة لتسويتها بسرعة البرق وبدون حلة ضغط مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة

ملعقة جبارة لتسوية اللحوم والكوارع ترغب كل ربة منزل في أن تعرفها للحصول على اللحم مطهي طهي جيد ومن دون أن يكون الطهي للحم مستهلكا وقت طويل، وتعتبر تلك الطريقة من الطرق الممتازة والتي من الممكن أن تساعد في الطهي السريع للحم ومن دون أن يكون اللحم بطعم غير مرغوب أو غريب بل على العكس فالطريقة القادمة على الرغم من إضافة المكون المميز لتسوية اللحم بواسطته سريعا إلا أن مذاق اللحم لا يتغير، ويظل كما هو بل ويكون أفضل وفيما يلي توضيح لأهم مكونات التسوية المثلى لأي نوعية من اللحم.

ملعقة جبارة لتسوية اللحوم والكوارع

العديد من خبراء الطهي قد أشاروا إلى استعمال السكر بقدر قليل في إعداد وطهي مختلف وصفات اللحم، ومن الممكن أن يتم طهي اللحم بأفضل الطرق من خلال استعمال ملعقة سكر صغيرة مع بقية مكونات سلق اللحم، ومن خلال بعض المكونات الأخرى من الممكن أن تتم خطوة الطهي المثلى للحم من دون أن يكون الأمر بحاجة إلى وقت طويل في التسوية، ومن أهم الخطوات المتبعة ما يلي لتسوية أفضل للحم.

طريقة لتسوية اللحوم والكوارع

تعتبر تلك الخطوات القادمة تيسر عليك كثيرا في التسوية لأي نوع من أنواع اللحم، حيث تعتبر تلك الطريقة من الطرق المتميزة والتي تحوي إضافات ومكونات تعمل على نضج اللحم سريعا، ومن خلال ما يلي نقدم لكِ أهم المكونات المستخدمة في طهي اللحم، وأهم الخطوات المتبعة للتسوية:

مكونات لطهي اللحم سريعا

كمية اللحم المطلوب طهيها.

ماء مغلي.

بصل وكرفس وكرات وورق لورا.

فلفل أبيض.

توابل اللحم.

ملعقة من الزيت.

ثمرة من الطماطم.

ملعقة من السكر.

حبهان ومستكة.

وعاء ملائم.

طريقة التحضير لوصفة اللحم