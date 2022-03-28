نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليكم استخراج كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021 موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz في المقال التالي
يهتم عدد كبير من الطلاب واولياء الامور في جميع الولايات الجزائرية بشكل عام بالتعرف على كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب الخاصة بالامتحانات لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وذلك من خلال فضاء اولياء التلاميذ الموقع الالكتروني المعلن رسميا من قبل وزارة التعليم في الجزائر لتقديم نتائج الطلاب الكترونيا تسهيلا عليهم وعلم أولياء الأمور بشكل عام، حيث اننا على موعد مع اقتراب اعلان نتائج الطلاب بالمراحل الابتدائية والمتوسط في جميع ولايات الجزائر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج.
استخراج نتائج الطلاب عبر فضاء اولياء التلاميذ 2022
انتهى طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة في الجزائر خلال الأيام الأخيرة من اداء امتحانات العام الدراسي الجاري 2022، وقد بدأت على الفور اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدا لرصد الدرجات والنتائج وطرحها الكترونيا، وبالتزامن مع ذلك فنجد ان العديد من الطلاب واولياء الأمور يهتموا بالتعرف على تفاصيل الحصول على نتائج الطلاب الكترونيا، وذلك في اطار تسهيل وزارة التعليم الحصول ع نتائج الطلاب بشكل الكتروني بدلا من الطرق التقليدية في الحصول عليها.
رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2022
وقد قامت وزارة التعليم في الجزائر بالإعلان عن تفعيل رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ ليتم من خلاله مباشرة الاستعلام عن نتائج جميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة مثل المرحلة الابتدائية والمتوسطة، حيث يتطلب تسجيل ولي الامر عبر الموقع لكي يتمكن من استخراج نتائج التلاميذ بشكل مباشر، حيث تم اطلاق هذا الموقع ليكون منصة الكترونية بشكل عام تقدم العديد من الخدمات المختلفة المتعلقة بالحصول على نتائح الطلاب.
خطوات استخراج نتائج الطلاب عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022
ويمكن استخراج نتائج جميع الطلاب بر موقع فضاء اولياء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع فضاء اولياء التلاميذ.
- يتم اختيار التسجيل عبر الموقع من خلال ادخال كافة البيانات بشكل صحيح.
- ادخال رقم الهوية واحضار شهادة مدرسية على ان تكون موقعة من المدرسة.
- عقب انهاء عملية التسجيل يتم اختيار ايقونة الاطلاع على نتائج التلاميذ لتظهر على الفور عبر الموقع وتتضمن كشف النقاط.
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