لافروف: نرفض الدبلوماسية المكوكية من الغرب فى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية : "لا أريد رؤية دبلوماسية مكوكية من زملائنا فى الغرب، خاصة وأنهم بالفعل قاموا بعملهم كوسطاء فى فبراير 2014 بأوكرانيا وفى فبراير 2015 فى مينسك".

وتابع قائلًا: "والآن هم (الغرب) يخبروننا بأن نعطى الدبلوماسية فرصة، بالطبع نحن نريد إعطاء فرصة للدبلوماسية، ولهذا وافقنا على استئناف المحادثات فى اسطنبول .. لكن هناك العديد من الأمثلة عن كيفية تخريب الغرب للإنجازات الدبلوماسية، ولذلك نحن لا نستطيع أن نثق بهم".

يُذكر أن مصطلح "الدبلوماسية المكوكية" فى سياسة العلاقات الدولية يعنى عمل طرف خارجى كوسيط بين أطراف النزاع، دون أن يتم أى اتصال مباشر بين قادة الدول المتنازعة، وعادة ما تستلزم العملية سفر الوسيط بشكل متتال بين مواقع أطراف النزاع للتفاوض معهم وتوصيل رسالة الآخرين، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى الدبلوماسية المكوكية عندما تكون الأطراف المتنازعة رافضة الاعتراف ببعضها.