سريلانكا تعلق الرحلات الجوية من وإلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخطوط الجوية السريلانكية - فى بيان نقلته تصحيفة "ديلى ميرور" المحلية - أن حظر الطيران يأتى فى إطار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أثرت بشكل مباشر على رحلات خطوط سريلانكا الجوية إلى روسيا، وبالتالى تم تعليق العمليات إلى موسكو إلى حين إشعار آخر.
وأفاد البيان بأن الشركة ستستمر فى مراقبة الوضع فى روسيا على أمل استئناف الرحلات الجوية بمجرد تحسن الأوضاع.
جدير بالذكر أن سريلانكا دولة تعتمد على الدخل السياحى بشكل كبير فى اقتصادها، ويعتبر الروس من أكبر فئات السياح الأجانب ضمن زوار سريلانكا.
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