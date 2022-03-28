جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة - فى بيان صدر اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "فى ضوء العقوبات، أبلغت شركة السكك الحديد الفنلندية نظيرتها الروسية باستحالة قبول قطارات الشحن ونقل البضائع، ولذلك تم إنهاء شحن البضائع فى اتجاه فنلندا من يوم 26 مارس".
وأضافت الشركة أنها فى مثل هذه الظروف المتطورة، تعرض وسائل بديلة لتصدير البضائع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكك حديد روسيا تُعلق قطارات شحن البضائع المتجهة إلى فنلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.