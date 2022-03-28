سكك حديد روسيا تُعلق قطارات شحن البضائع المتجهة إلى فنلندا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة - فى بيان صدر اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "فى ضوء العقوبات، أبلغت شركة السكك الحديد الفنلندية نظيرتها الروسية باستحالة قبول قطارات الشحن ونقل البضائع، ولذلك تم إنهاء شحن البضائع فى اتجاه فنلندا من يوم 26 مارس".

وأضافت الشركة أنها فى مثل هذه الظروف المتطورة، تعرض وسائل بديلة لتصدير البضائع.