برلين تنفى احتمالات وقف العلاقات بين روسيا والناتو

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، اليوم الإثنين، أن تكون برلين تدرس مسألة قطع العلاقات بين موسكو وحلف الناتو، أو حتى وقف اتفاقية "روسيا-الناتو".





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