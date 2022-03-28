الداخلية البريطانية تصدر أكثر من 21 ألف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - أفاد مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، اليوم الاثنين، بأن وزارة الداخلية منحت حتى الآن 21 ألفًا و600 تأشيرة لأوكرانيين لهم صلات عائلية داخل المملكة المتحدة.





وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى أنه حتى الساعة 5 من مساء أمس تم فتح 76 ألفًا و200 طلب تأشيرة من خلال مخطط الأسرة للاجئين الأوكرانيين، منها 37 ألفًا و400 طلب تم استكماله وتقديمه، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة البريطانية هذا الأسبوع فى نشر أرقام التأشيرات الصادرة من خلال مخطط "منازل من أجل أوكرانيا" الذى أطلقته مؤخرًا، وهو مخطط يتيح للأشخاص أن يستضيفوا فى منازلهم لاجئين أوكرانيين ممن ليس لديهم روابط عائلية فى المملكة المتحدة.