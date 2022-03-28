رئيس وزراء إيطاليا يبحث مع زلينسكى هاتفيًا آخر التطورات والأزمة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وجدد دراجى - خلال الاتصال، حسبما ذكر بيان للحكومة الإيطالية أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) - التأكيد على دعم بلاده القوى للسلطات والشعب الأوكرانى، واستعدادها الكامل للمساهمة فى العمل الدولى لإنهاء الأزمة فى أوكرانيا.

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