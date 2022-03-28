سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى الجهات المختصة فى حمص قوله: "إنه تم ضبط أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض فى أحد المنازل بريف حمص الشمالى من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وشملت بنادق آلية ورشاشات بينها (بى كى سى) و(دوشكا) وذخائر متنوعة".

وعملت التنظيمات الإرهابية، خلال وجودها بريف حمص الشمالى، على تحويل عدد من المنازل والمدارس والمرافق الخدمية إلى مقرات ومستودعات للأسلحة والذخيرة واتخاذها منطلقًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.