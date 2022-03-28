كوريا الجنوبية: سنبقى فى حالة تأهب لمنع وقوع اشتباكات بين الكوريتين

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستبقى فى حالة تأهب لمنع وقوع اشتباكات عرضية فى المناطق الحدودية بين الكوريتين بما فى ذلك خط الحدود الشمالى فى البحر الغربى، وهى الحدود البحرية الفعلية التى تفصل بين الكوريتين، معربة عن مخاوفها من احتمال وقوع الاشتباك فى الوقت الذى يصعد فيه الشمال التوترات من خلال سلسلة من الاختبارات الصاروخية الكبرى.





وكانت كوريا الشمالية، قد أجرت تجربة إطلاق صاروخ بالستى عابر للقارات الأسبوع الماضى، وتنتشر التكهنات بأنها قد تستعد لتجربة نووية جديدة. وأكدت الوزارة - فى تقرير للجنة الشؤون الخارجية والوحدة فى الجمعية الوطنية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - استعدادها الدفاعى الحازم للرد على جميع المواقف المحتملة. وكانت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد أشارت، فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق من اليوم، إلى أن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وسط المؤشرات على أن بيونغ يانغ تعمل على استعادة موقع "بونغي-رى" الذى زعمت أنه تم تدميره سابقًا، داعية الشمال إلى الوقف الفورى لجميع الأنشطة ذات الصلة والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة "لى جونغ-جو" أن الخطوة التالية لكوريا الشمالية لا يمكن التنبؤ بها.

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