وزراء خارجية خمس دول يعتزمون زيارة الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن وزراء خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودى، وتايلاند دون برامودويناى، والفلبين تيودورو لوكسين، وميانمار يو وونا ماونج لوين، وبنما اريكا موينز، سيزورون الصين بشكل منفصل بناءً على دعوة من وزير الخارجية الصينى وانغ يى، وذلك خلال الفترة من 31 مارس الجارى حتى 4 أبريل.





وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، فى بيان اليوم الاثنين، إن إندونيسيا وتايلاند والفلبين وميانمار أعضاء مهمون برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجيران أصدقاء بالنسبة للصين، وشركاء مهمون فى البناء عالى الجودة لمبادرة الحزام والطريق. وأوضح وانغ ون بين، أن هذا العام يمثل بداية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والآسيان، قائلاً: "إن بلاده تتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف لتطبيق التوافق الذى تم التوصل إليه العام الماضى فى قمة الآسيان والصين الخاصة لإحياء الذكرى الـ30 لإقامة علاقات الحوار بين الصين والآسيان، ودعم مبادرة التنمية العالمية لتتولى دور القيادة فى المناطق المجاورة". وأضاف المتحدث أن الصين ستتبادل بعمق وجهات النظر مع الأطراف الأخرى حول الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، بهدف ضخ المزيد من الطاقة الإيجابية فى السلام والاستقرار الإقليميين، والرخاء والتنمية فى العالم.

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