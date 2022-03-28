عاجل- حجر 25 مليون مواطن.. أسوأ تفشى لكورونا فى الصين

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، سيشمل الإغلاق 25 مليون نسمة فى العاصمة الاقتصادية التى تواجه أسوأ تفشى لفيروس كورونا منذ عامين، حيث يبدأ الحجر على مرحلتين، ليبدأ بالمقيمين فى النصف الشرقى من شنغهاى، على أن يعقبه فى هذا التاريخ إغلاق مماثل فى النصف الغربى.
ووفقًا لبلدية شنغهاى، فقد تدفق السكان إلى متاجر بيع المواد الغذائية للشراء البضائع، مساء أمس الأحد، لافتة إلى أن الإغلاق يهدف إلى تسريع فحص السكان، والقضاء على الإصابات الجديدة "بأسرع وقت ممكن".
وكانت السلطات الصينية تحاول تجنب الإغلاق فى شنغهاى، نظرًا لأنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد، وسعت بدلا من ذلك إلى تقليل الإرباك واتباع سياسة أكثر استهدافا تقوم على عزل مبان أو تجمعات سكنية لمدة 48 ساعة.
إلا أن شنغهاى أصبحت بؤرة لموجة جديدة من العدوى بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، ما يمثل تهديدًا لسياسة "صفر كوفيد" التى تنتهجها الصين.
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