مقتل 19 شخصًا فى هجوم مسلح وسط المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الفرنسية، وصلت السلطات المعنية إلى موقع العملية إثر معلومات أفادت بوقوع هجوم على تجمع فى بلدة لاى تيناخاس فى ولاية ميتشواكان، حيث تم العثور على 19 جثة ـ منهم 16 رجلا وثلاث نساء ـ وتظهر عليها آثار طلقات الرصاص".
وأوضح خبراء الطب الشرعى بالمكسيك، أن جميع الضحايا قتلوا بطلقات نارية، كما أصيب آخرين جراء الحادث.
وبحسب شبكة "بى بى سى"، لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم، لافتة إلى الكثير من العصابات الإجرامية تعمل فى المنطقة، فيما قال شهود عيان، إن المسلحين فتحوا النار عشوائيا قبل أن يفروا فى سيارات مختلفة.
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