«نسجلها بدقة».. الكرملين يعلق على إهانات بايدن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال بيسكوف فى تصريحاته للصحفيين، إن "هذا تصريح يبعث على القلق بالطبع. وسنواصل مراقبة تصريحات الرئيس الأمريكى بأكبر قدر من الاهتمام.. نحن نسجلها بدقة وسنواصل القيام بذلك".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن ألقى كلمة مطولة فى العاصمة البولندية، حيث وصف الرئيس الروسى روسيا الاتحادية وقيادتها على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة فى هذا البلد.
وفى ختام ذلك الخطاب، قال بايدن إن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا لروسيا" وإن الزعيم الروسى "جزار لا يجوز أن يبقى فى الحكم"، إلا أن البيت الأبيض أوضح فى وقت لاحق أن بايدن لا يعنى تغيير السلطة فى روسيا الاتحادية.
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