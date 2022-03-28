نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك” التسجيل في منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة الأردنية الهاشمية بحث المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، حيث تم إطلاق هذه المنصة من قِبل وزارة الكهرباء لكي تساعد المواطنين في قضاء خدماتهم عبر الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من الخدمات التي تقدمها منصة التعرفة الكربائية، وسوف نوضح لكم في السطور التالية كيفية التسجيل في هذه المنصة.

منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

لكي تستفيد من خدمات التعرفة الكهربائية يجب عليك التسجيل في المنصة الرسمية.

يجب عليك التسجيل للحصول على تعرفة الكهرباء المدعومة

النقر على إنشاء حساب جديد بالمنصة.

يرجى استكمال نموذج التسجيل بشرط أن يتم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح

النقر على تحقق.

الضغط على إنشاء الحساب في الدعم.

ومن الجدير بالذكر أنهُ أعلنت وزارة الكهرباء في الأردن عن تسجيل قرابة 898 ألف مستفيد من منصة تعرفة الكهرباء المدعومة تدعم المنصة خدمات القطاع المنزلي وهي خدمة جديدة تضاف إلى الخدمات الأخرى.

البيانات المطلوبة للتسجيل في منصة التعرفة الكهربائية

يجب عليك توفير هذه البيانات لكي تستطيع التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية.

يجب تقديم فاتورة الكهرباء. توافر دفتر العائلة الخاص بالأردنيين. تقديم الرَّقَم الوطني للأردنيين. توفير الرقم الشخصي لمن يقيمون في الأردن توفر رقم الهاتف المحمول الشخصي المسجل في المنصة

كشفت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الأردنية ، عن ضرورة تسجيل حساب على منصة التعرفة الكهربائية للحصول على الخدمات المناسبة والضرورية لكل مواطن .

فيديو من الموقع الرسمي لتوضيح طريقة التسجيل

هذا هو فيديو من هيئة الطاقة والتعدين في المملكة الاردنية الهاشمية يوضح طريقة وكيفية التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية

ما هي تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

حيث من بداية الشهر الجديد (شهر ابريل) سوف يتم تنفيذ التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء تطبيقاً لقرار الحكومة الأردنية، حيث أكد صالح الخرباشة وزير الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية أن كل مواطن أردني فاتورة الطاقة خمسين دينار فأقل لن يتأثر بتعرفة الكهرباء الجديدة.