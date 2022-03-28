كيفية تنظيف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100%

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عمر شويل - جدة كيف تنظيف أسنانك من الجير بطرق مختلفة قد لا يعرفها الكثيرون، حيث يعد تنظيف الجير من المشاكل التي تواجه الكثير من غالبية الناس وان بداية صحة الإنسان تبدأ من طريق الفم، فإذا كان الفم سليم اصبح كل شئ سليم، من المعروف أن الجير يتراكم في الأسنان من الداخل وعن طريق خط اللثة حيث يوجد عدة طرق مختلفة لتنظيف الأسنان من الجير وفي هذا المقال نتناول تنظيف الأسنان من الجير، بعيدا عن الطريقة المعتادة من استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان ليتم.

كيفية تنظف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100%

هناك طرق مختلفة للإزالة الجير من للأسنان طبيعية نقدمها إليكم في النقاط التالية، ولكن نذكر أن هناك حالات لا يمكن معها هذه الطرق وهي الحالات الحرجة التي تحتاج إلي زيارة الطبيب، حتي نصل معكم إلى الوصول إلى اجمل أسنان ناصعة البياض والجمال.

إزالة جير الأسنان بالمنزل

يتم تنظيف الأسنان وأزاله طبقات الجير منها بالملح يتم كالتالي:

1. إزالة جير الأسنان بالملح والخل الأبيض:

يساعد الخل في التغلغل في جير الأسنان ليؤدي إلي تفكيكه، بجانب الدور الذي يقوم به الملح بانه يتم القضاء على البكتيريا المتراكمة مع حماية الأسنان واللثة من العدوى، كما يستعمل بيكربونات الصوديوم مع الملح، فيما يتم استخدام تلك الطريقة بعد بدمج معلقتين من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الملح، ثم يتم شطف الأسنان من تلك المحلول.

2. تنظيف الأسنان بقشور البرتقال:

يتم القيام باستعمال القشور الخاصة بالبرتقال، حيث يتم فرك الأسنان واللثة بلطف بالجهة الداخلية من قشور البرتقال.

3. تنظيف الأسنان بالفرشاة الكهربائية

استعمال طريقة فرشاة الأسنان الكهربائية، حيث أنها أكثر فاعلية في التقليل من تراكم الجير على الأسنان.

القيام باستعمال واستخدام بكربونات الصوديوم لتنظيف الأسنان بالفرشاة، لان هذه المادة تقوم بمحاربة البلاك، بجانب أنها تمنع تحوله لطبقة من الجير الصلب.

4. تنظيف الأسنان بالسمسم

يتم مضغ بذور السمسم فقد تساعد في التخلص من تراكم جير الأسنان، ولكن لا يتم بلع هذه البذور.

5. تنظيف الأسنان بالمضمضة

هناك المضمضة أيضا بزيت جوز الهند، للمساعدة في التقليل من البكتيريا المتراكمة في الفم التي تسعي في تكوين جير الأسنان، كما يمكن يتم استعمال زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت السمسم أيضا.

6. تنظيف الأسنان بغسول الفم

القيام باستعمال غسول الفم ليتم غسل الفم بتلك الغسول حتي يقوم بمحاربة الجير وتراكمه عن طريق قتل البكتيريا.

كما يوجد هناك حالات من الصعب أن تتخلص من جير الأسنان، ليتم الأمر بان يستدعي استشارة طبيب الأسنان ليتم التنظيف، ويتم ذلك كل ست اشهر أي مرتين في العام .

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح كيفية تنظف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100%.