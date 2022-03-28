عاجل- سنوات طويلة.. المفوضية الأوروبية تكشف تطورات أزمة الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن ارتباط دول الاتحاد الأوروبى بموارد الطاقة الروسية، سيستمر لسنوات طويلة، لافتة إلى أن الاتحاد سيظل مقيدًا بالطاقة المستوردة من موسكو حتى عام 2027 على الأقل.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال تيم ماكفى، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل، اليوم الإثنين، إن المفوضية ناقشت توريد الغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبى بعد القمة مع الولايات المتحدة. وأشار المتحدث الأوروبى إلى أنه تمت مناقشة توسيع توريد الغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبى، حيث أكدت المفوضية الأوروبية توقعاتها، بأن الاتحاد الأوروبى سيظل معتمدًا على موارد الطاقة الروسية حتى عام 2027 على الأقل. وتعتمد روسيا على 40% من موارد الغاز والنفط الروسى لسد احتياجاتها من الطاقة.

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