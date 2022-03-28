مجددا.. البابا فرنسيس يدعو لإنهاء الهجمات العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إن الحرب لا تدمر الحاضر فحسب وإنما مستقبل المجتمع أيضا، "لقد مضى أكثر من شهر على بدء الهجمات العسكرية الروسية فى أوكرانيا التى لا معنى لها والتى مثل أى حرب تمثل هزيمة لنا جميعا".





وأشار البابا فرانسيس إلى أن هناك حاجة لنبذ الحرب، باعتبارها مكانا للموت حيث يدفن الآباء والأمهات أبناءهم وحيث يقتل البشر إخوتهم دون أن يكونوا قد رأوهم وحيث يقرر الأقوياء ويموت الفقراء. وأوضح بابا الفاتيكان: "أننا لا يجب أن نعتاد على الحرب وإنما علينا أن نحول سخط اليوم إلى التزام الغد"، منوها بأنه إزاء خطر تدمير الذات تدرك البشرية أن الوقت قد حان لإلغاء الحرب، ومحوها من تاريخ البشرية قبل أن تمحو الإنسان من التاريخ.

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