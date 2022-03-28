سعر ومواصفات xiaomi poco M4 pro 5G في السعودية وأهم مميزاته

إن سعر ومواصفات xiaomi poco M4 pro 5G تفاصيل نقدمها إليكم، وهذا لأن xiaomi M4 يعد نسخة أكبر من m3 والذي أطلق بالعام الماضي داخل الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد أحد الهواتف الممتلكة مميزات تجذب العملاء إليها، ويعتبر أيضاً الجهاز حديث وعصري، ولأن الجميع يحرصون دائماً على اقتناء الهاتف الحديث والعصري والجديد والمختلف في الشكل والتصميم عن الهواتف الموجودة في الأسواق قاموا بالبحث عن xiaomi poco M4 وما يميزه عن m3.

سعر xiaomi poco M4 pro 5G

إن جوال يتواجد بعدة نسخ تختلف في نوع الرامات المتواجدة في الهاتف، لذلك فإن سعر كل نسخة مختلفة عن الأخرى، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر النسخة ذات سرعة 4 رام بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت 240 دولار أمريكي بما يساوي 850 ريال سعودي ويعادل 190 يورو، في حين تبلغ تكلفة النسخة ذات سرعة 6 رام وذاكرة داخلية 128 360 دولار أمريكي بما يساوي 950 ريال سعودي ويعادل 212 يورو.

مواصفات xiaomi poco M4 pro 5G

لقد قامت شركة شاومي بطرح أحد الهواتف الحديثة في الأسواق العالمية والموجودة داخل سلسلة poco المميزة باحتوائها على أجهزة عصرية بمواصفات تجعله منافس قوي بعالم الهواتف، وأهم تلك المواصفات التالي:

يتيح الجهاز التحكم بالأجهزة الكهربائية.

يدعم راديو fm.

الأبعاد الخاصة بالهاتف مناسبة وعصرية.

يدعم ميزات التقارب التلامسي.

زيادة المساحة التخزينية وهذا عبر كارت الذاكرة.

دعم مستشعر البصمة الموجود في زر الباور.

أتاحت خاصية فتح الهاتف عبر صورة الوجه.

يدعم شريحتين اتصال من النوع nano sim.

التوافر بثلاث ألوان هي الأزرق والأصفر والأسود.

تدعيم إصدار بلوتوث 1 وبميزة le.

وزن الهاتف مناسب 195 جرام.

يدعم شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

كاميرا xiaomi poco



إن جهاز شاومي الجديد يمتلك مواصفات عديدة ومميزات كبيرة في الكاميرا الخاصة به والمميزه له عن الهواتف الأخرى، وتلك المواصفات كالتالي: