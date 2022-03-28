وظائف الدفاع الجوي السعودي 1443 لحملة الثانوية فأعلى بالرابط الرسمي

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عمر شويل - جدة وظائف الدفاع الجوي السعودي 1443، تم الإعلان عنها مساء أمس، عبر الموقع الرسمي التابع إلى معهد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والتي كانت قد أعلنت عن توافر عددًا من وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، للعام الحالي 1443، وذلك وفقًا لعدد من الشروط العامة المعلنة، والضوابط والمستندات الرسمية التي يجب على المتقدمين أن يقوم بإرفاقها حتى تكتمل عملية التقديم في وظائف الدفاع الجوي 1443، وفقا لكافة تخصصات الدفاع الجوي المطلوبة، من جانب وزارة الدفاع الجوي السعودي، وقد تم فتح باب التقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 2022، من خلال رابط التقديم الرسمي، عقب استيفاء المتقدم لكافة الشروط المطلوبة لكل وظيفة، حيث تم الإعلان عن عدد 35 وظيفة، لحاملي الثانوية العامة وما فوقها، بين وظائف فنية وعسكرية وإدارية وهندسية، ومن بينها وظائف الدفاع الجوي للنساء، حسب اماكن تعيين الدفاع الجوي.

وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

وفقا لما تم نشره مساء الأمس، بشأن وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 2022، فإن الوظائف المطلوبة حاليا تنقسم إلى:

وظيفة فني في التخصصات التالية:

إلكترونيات.

صيانة ومعدات.

ميكانيكي.

2. وظيفة مهندس في التخصصات التالية:

إلكترونيات.

ميكانيكي.

صناعي.

محركات ومركبات.

3. وظيفة اختصاصي في التخصصات التالية:

المعاملات والتسليح.

تخليص الأسلحة.

الأمن الترجمة.

الإعلام والنشر.

جمع البيانات.

تحليل البيانات المالية.

4. ووظيفة معلم لغة انجليزية.

شروط وظائف الدفاع الجوي

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب حسب الوظيفة والتخصص.

ويجب أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة.

كما يجب ألا يكون قد حكم عليه من قبل، في أي عمل بعقوبة جنائية أو حد شرعي. أو أي عمل مخالف للأمانة والشرف، إلا في حال استرداده لاعتباره.

ويشترط اجتياز الاختبارات الطبية.

وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

وألا يكون متقاعدًا.

ولابد ألا يكون قد تم فصله من قبل لأسباب تأديبية.

القبول في وظائف قوات الدفاع الجوي

يجب عليك أولا إرفاق الهوية الوطنية.

بالإضافة إلى أية مستندات متعلقة بمؤهلك الدراسي في التخصص.

ومعادلة شهادتك العلمية، في حال حصولك عليها من خارج المملكة العربية السعودية.

وقم بمراجعة بياناتك الشخصية وبيانات الاتصال بك، حتى لا يتم استبعاد أوراقك في حال عدم اكتمالها.

رابط التقديم في وظائف الدفاع الجوي

موعد التقديم في وظائف قوات الدفاع الجوي 1443، يبدأ من الأحد القادم الموافق 1443/9/2هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق1443/9/6هـ، وذلك من خلال الدخول على رابط التقديم الرسمي. وفي حال أردت الالتحاق بمزيد من الوظائف الأخرى، يمكنك مراجعة شروط وموعد تقديم حرس الحدود 1443، ورابط القبول والتسجيل بالحرس الوطني، أو متابعة ما استجد في وظائف المديرية العامة للسجون، ووظائف مراقبين قياس 1443، التي تم الإعلان عنها من قبل، لمعرفة موعد إعلان نتائج القبول بتلك الوظائف.