بكين تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الإثنين، أن سلطات بلاده ستتخذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، والتى تضر بمصالح الصين، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وقال متحدث الخارجية الصينية: "أريد أن أؤكد أن المشكلة الآن، ليست فى أن هناك من يساعد روسيا فى الالتفاف على العقوبات. لقد تعرضت الدول التى لها علاقات تجارية واقتصادية منتظمة مع روسيا، والصين من بين هذه الدول، لأضرار لا مبرر لها".

وتابع الدبلوماسى الصينى: "ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة، وتحمى بقوة، الحقوق المشروعة للشركات والأفراد فى بلدنا"، مشددًا على أنه يجب على الجانب الأمريكى عند حل القضية الأوكرانية والعلاقات مع روسيا، أن يأخذ فى الاعتبار مخاوف وقلق الجانب الصينى.

وأشار إلى أن 140 دولة من بين أكثر من 190 دولة عضو فى الأمم المتحدة، لم تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا. قائلاً: "وهذا يعنى أن معظم دول العالم، تتخذ موقفا حذرًا ومسؤولا بشأن هذه القضية". كما أعرب عن آمله فى أن "تظهر الأطراف المعنية رباطة جأشها، وأن تركز جهودها على دفع عجلة المفاوضات، وألا تسعى لتشديد العقوبات".